Санкции против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK ввели сразу после того, как появились конкретные основания. Причиной стала "откровенная и манипулятивная пропаганда".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Глава государства подчеркнул, что решение о санкциях против народного депутата Тараса Козака и трех его телеканалов было принято сразу после того, как появились конкретные основания для этого.

"Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", - отметил Зеленский.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и отключил от вещания три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK. Санкции на каналы наложены на 5 лет.

Ранее мы писали о том, что в НСЖУ отреагировали на блокировку каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал запрет каналов без решения суда "чрезвычайной ситуацией".

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