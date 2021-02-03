Кабмин избавится от части полномочий: кто их получит [ Редактировать ]
В среду, 3 февраля, в ходе заседания правительства был одобрен проект закона о лишении Кабинета министров Украины несвойственных полномочий.
Функции передадут министерствам и ведомствам.
Кабмин лишили 55 полномочий и возложил их на центральные органы исполнительной власти, иные государственные органы в соответствии с компетенцией.
В пояснительной записке сказано, что проект акта разработан с целью усиления способности правительства к стратегическому планированию и формированию государственной политики путем его разгрузки от рассмотрения ведомственных, операционных и технических вопросов.
Кроме того, правительство лишается полномочий определять фонд оплаты труда работников местных государственных администраций, в том числе их аппаратов, и затраты на их содержание.
Полномочия правительства в отношении предоставления разрешения на перемещение (перенесение) памятников национального значения возлагается на Министерство культуры и информационной политики Украины.
Полномочия правительства по утверждению правил маркировки табачных изделий в части медицинских предупреждений, рисунков и/или пиктограмм, наносятся производителем табачных изделий на упаковки табачных изделий, возлагается на Минздрав.
Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада приняла президентский закон о всеукраинском референдуме. Он предусматривает два способа голосования: непосредственно на участках, путем заполнения бумажных бюллетеней, и электронное голосование.
Ранее сообщалось, что в Украине намерены ввести электронный аудит налогоплательщиков. Внедрение электронного аудита предусмотрено меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом для получения макрофинансовой помощи.
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