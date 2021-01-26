Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум. Президентский документ поддержали 255 народных депутатов, сообщает пресс-служба парламента.

Закон №3612 определяет правовые основы осуществления народного волеизъявления через всеукраинский референдум, его организацию и порядок проведения.

Всеукраинский референдум - форма непосредственной демократии в Украине, способ осуществления власти непосредственно украинским народом, заключающийся в принятии (утверждении) гражданами Украины решений путем голосования в случаях и порядке, установленных Конституцией Украины и настоящим Законом.

Всеукраинский референдум может быть проведен по следующим вопросам:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I (общие основы), III (выборы, референдум), XIII (внесение изменений в Конституцию) Конституции Украины. Инициирует референдум по этому вопросу президент Украины;

общегосударственного значения (инициирует народ);

изменение территории Украины (только в случае увеличения территории, инициирует Верховная Рада);

о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений (инициирует народ).

На референдум разрешается выносить только один вопрос, при этом он должен требовать однозначного ответа: "да" или "нет". Принятое решение может быть отменено путем такого же референдума, но не ранее чем через три года.

Всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Какие вопросы нельзя вынести на референдум:

вопросы, противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

вопросы из компетенции органов правопорядка, прокуратуры или суда;

вопросы о ликвидации независимости Украины, нарушения суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

вопросы налогов, бюджета и амнистии.

Что нужно для проведения референдума:

Для проведения референдума по народной инициативе должна собраться группа в составе не менее 300 человек, пригласив на собрание представителя Центральной избирательной комиссии. Группа должна сформулировать вопрос референдума и одобрить формулировку.

Затем инициатива передается в ЦИК, и начинается процедура сбора подписей граждан за проведение референдума. Нужно собрать 3 млн подписей, они должны быть собраны не менее чем в двух третях регионов и не менее чем по 100 тыс. подписей в каждом.

Объявляет референдум по народной инициативе глава государства. При этом президент или не менее 45 народных депутатов могут подать в Конституционный суд обращение относительно конституционности вопроса, предлагаемого для вынесения на всеукраинский референдум.

Электронное голосование на референдуме может быть применено только тогда, когда будет отдельно принято законодательство о таком голосовании по стране в целом. До этого будет голосование с помощью традиционных бюллетеней.

Ранее сообщалось, что вопрос об особом статусе Донбасса могут вынести на референдум.