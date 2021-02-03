Наймасштабніша пожежа за останні кілька років вирує поблизу міста Перт у Західній Австралії.

Вогонь за два дні знищив 9 тисяч гектарів лісу, зруйнував 71 будинок. Шестеро пожежників під час гасіння травмувалися. Кілька сотень людей евакуювали.

Вогонь загрожує місту з населенням 2 мільйона жителів - там триває 5-денний локдаун через один випадок коронавірусу. Але надзвичайники просять у разі загрози не залишатися вдома і за можливості виїхати.