П'ять тисяч 82 випадки інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби

П'ять тисяч 82 випадки інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 140 хворих померло. Натомість одужало майже 10 тисяч людей.

Найбільше випадків інфікування на Хмельниччині, Прикарпатті та в Києві - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.

Вакцинованих від коронавірусу у світі вже більше, ніж тих, хто ним заразився. Інфікованих майже 104 мільйони, а кількість щеплень, за даними агентства "Блумберг" трохи вища. Вакцинація триває у 66 країнах. Про це та інше - далі в нашому огляді.

Експерти ООН, які розслідують походження коронавірусу, прибули до інституту вірусології Уханя. Це єдина в Китаї лабораторія з найвищим рівнем захисту, в який зберігалися небезпечні організми, зокрема і коронавіруси. Один зразок учені взяли у кажанів у провінції Юннань.

У 2018 "Вашингтон Пост" опублікувала документи Держдепу - в них ішлося про те, що лабораторії в Ухані не вистачає персоналу для гарантування безпеки матеріалу. Частина науковців підтримує версію про витік коронавірусу з лабораторії в Ухані, інші публічно заперечують таку можливість. Офіційні дослідження на цю тему китайська влада - цензурує.

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Вакцини американських компаній Pfizer-Biontech та Moderna почнуть виготовляти у Франції це підтвердили і президент, і очільниця профільного міністерства. Виробники мають розпочати роботу вже на початку весни. Пізніше запустять виробництво і німецького препарату Curevac, його в Євросоюзі ще мають затвердити.

Еммануель Макрон на тлі дефіциту вакцин заявив, що препарат стане доступним усім охочим до кінця літа.

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Влада іспанського регіону Мадрид пропонує першою чергою вакцинувати офіціантів, вчителів, таксистів та касирів у супермаркетах. Їхню роботу місцева влада вважає небезпечною через тісний контакт із людьми. До того ж, закриття сфери послуг призводить до більших економічних проблем у країні.

Зараз перші у черзі - мешканці та персонал будинків для літніх людей, медики а також ті, хто отримує допомогу від соціальних служб у себе вдома. Ініціативу Мадрида щодо вакцинації має затвердити міністерство охорони здоров'я.

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В Австрії утричі підвищили штраф за неносіння маски типу FFP - це багаторазовий респіратор із клапаном. Тепер порушники мають платити 90 євро. Влада карає також за недотримання двометрової дистанції у громадському транспорті чи супермаркетах.

Посилять контроль і на гірськолижних курортах, які працюють в обмеженому режимі. Від тих, хто прибуває з-за кордону, вимагатимуть ПЦР-тест і десятиденний карантин.