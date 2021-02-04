Далеко не каждый из нас любит прилагать усилия для благоустройства своего жилища. Астрологи рассказали, у какого знака зодиака в доме всегда чистота и порядок.

Итак, на первом месте оказались Тельцы. Они обожают обустраивать свое жилище, поэтому не жалеют финансы на это дело. Представители этого зодиака стараются поддерживать чистоту и порядок в своем доме. Ради уюта и комфорта Телец готов идти на любые жертвы.

Тельцы обожают свой дом. Для них это место, где можно отдохнуть и забыть о проблемах. Поэтому свой дом они оберегают как живое существо.

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