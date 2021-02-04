Семейные врачи в непрерывном режиме занимаются приемом как взрослых заболевших, так и маленьких пациентов/ фото: Прочерк

В населенном пункте Ярмолинцы Хмельницкой области зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции. Об этом рассказал местный телеканал.

15 человек 4 января были экстренно госпитализированы с кишечной инфекцией. Медики в лаборатории поставили им соответствующий диагноз. Другие люди с облегченными симптомами остались на домашнем лечении.

Около 200 учеников сегодня не явились на занятиях в Ярмолинцах. Местные жители говорят, что вина тому - ротавирусная инфекция. 15 пациентов уже госпитализировали с этим диагнозом в местную больницу, а остальные лечатся дома.

Отмечается, что семейные врачи в непрерывном режиме занимаются приемом как взрослых заболевших, так и маленьких пациентов. Известно, что ротавирусная инфекция - одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является ротавирус человека. Она возникает преимущественно в холодное время года, а ее передача происходит по бытовых путях.

Ранее мы писали, что на Буковине детей "косит" вспышка опасной инфекции. За 4 месяца 2020 года зарегистрировали 79 случаев заболевания, тогда как за аналогичный период прошлого года - всего 6.

Кроме того, в Винницкой области зарегистрировали вспышку кишечной инфекции в заведении дошкольного образования. Пятеро из заболевших посещают детский сад пгт Вендичаны, двое детей - контактные по семейному очагу.

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