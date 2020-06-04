В Черновицкой области резко возросло число детей, которые болеют коклюшем. Об этом сообщает Черновицкая ОГА. Специалисты видят причину в том, что неудовлетворительно проводится вакцинация.

За 4 месяца 2020 года зарегистрировали 79 случаев заболевания, тогда как за аналогичный период прошлого года - всего 6.

"Это более чем десятикратный рост. Число заболевших увеличилось в Кельменецком, Выжницком, Новоселицком и Кицманском районах", - рассказала заместитель директора областного Департамента здравоохранения Мария Полищук.

Такой факт свидетельствует о том, что в этих районах детям делали недостаточное количество прививок АКДС. В некоторых регионах вакцинировали только 10% детей от плана.

"В марте в области приостанавливали плановую вакцинацию из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Однако в апреле ее восстановили, поэтому родителям следует обратиться к педиатрам или своим семейным врачам относительно прививок. Все вакцины в области есть", - призывает Мария Полищук.

АКДС - комбинированная вакцина, которую обычно делают малышам трижды в первый год жизни. Она защищает от коклюша, дифтерии и столбняка. Медики предупреждают, что если сейчас фиксируют рост случаев одного из этих заболеваний, можно спрогнозировать и увеличение других двух.

Коклюш - опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, характерным признаком которого является приступообразный спазматический кашель. Очень опасен для детей младше двух лет. Больной заразен с 1-го до 25-го дня заболевания.

Как сообщалось ранее, под Ровно младенец умер от коклюша из-за отказа родителей делать прививки.