Данія побудує енергетичний острів у Північному морі [ Редактировать ]
Данія планує побудувати перший так званий енергетичний острів у Північному морі. Це буде хаб площею 120 квадратних кілометрів це як 18 футбольних полів. Станція зможе забезпечити енергією кілька мільйонів домогосподарств, не лише в Данії, а й сусідніх країнах.
Це безпрецедентний проєкт, його вартість - близько тридцяти чотирьох мільярдів доларів. Запуск запланували на 2033-ій рік.
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