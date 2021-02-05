Данія планує побудувати перший так званий енергетичний острів у Північному морі

Данія планує побудувати перший так званий енергетичний острів у Північному морі. Це буде хаб площею 120 квадратних кілометрів це як 18 футбольних полів. Станція зможе забезпечити енергією кілька мільйонів домогосподарств, не лише в Данії, а й сусідніх країнах.

Це безпрецедентний проєкт, його вартість - близько тридцяти чотирьох мільярдів доларів. Запуск запланували на 2033-ій рік.