Компания Johnson & Johnson подала заявку на разрешение на экстренное использование своей вакцины от коронавируса в США.

Поставки вакцины компания готова начать сразу же после того, как получит разрешение, сообщает Politico.

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"После получения разрешения на нашу исследовательскую вакцину от COVID-19 для экстренного использования мы готовы начать поставки. Мы в срочном порядке работаем над тем, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину доступной для населения", - заявил главный научный сотрудник J&J Пол Стоффельс.

По данным издания, вакцина с разовой дозой привлекает представителей общественного здравоохранения, которые говорят, что она будет иметь решающее значение для вакцинации уязвимых, труднодоступных и даже скептически настроенных людей.

Вакцину также можно хранить в обычных холодильниках, в отличие от других вариантов, для которых требуются морозильные камеры с очень низкими температурами.

Ранее сообщалось, что Johnson & Johnson отчиталась об эффективности вакцины от COVID-19. Так, в третьей фазе испытаний вакцина показала эффективность от 66% до 85%. В исследованиях приняли участие более 43 тыс. человек в США, Латинской Америке и Южной Африке. Препарат дает эффект при введении одной дозы.

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