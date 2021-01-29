Johnson & Johnson отчиталась об эффективности вакцины от COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: Johnson & Johnson
Эффективность однокомпонентной вакцины от коронавируса, разработанной американской корпорацией Johnson & Johnson, в третьей фазе испытаний показала эффективность от 66% до 85%. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В исследованиях приняли участие более 43 тыс. человек в США, Латинской Америке и Южной Африке. Препарат дает эффект при введении одной дозы.
Среди всех участников испытаний во всех регионах, в том числе тех, где зафиксировано распространение новых штаммов коронавируса, эффективность вакцины составила 66% в предотвращении тяжелого и средней тяжести течения заболевания COVID-19. Эффект сохранялся минимум на 28 дней после прививки.
При испытаниях в США эффективность препарата составила 72%, в Латинской Америке - 66%, а в Южной Африке - 57%.
В документе также сообщается о 85% эффективности вакцины "в предотвращении тяжелого течения заболевания" во всех регионах.
О каких-либо тяжелых побочных эффектах прививки не сообщается, но у некоторых участников испытаний после вакцинации у них поднялась температура.
Компания Johnson & Johnson намерена в начале феврале обратиться в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения США для сертификации препарата и допуска его на рынок.
Как сообщали "Подробности", в компании Moderna отчитались, что их вакцина эффективна на 94,5%. Вакцина Pfizer показала 95% эффективности. На данный момент только эти два препарата разрешены для использования в США и ЕС.
Напомним, что закупленная Минздравом Украины инактивированная вакцина CoronaVac, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, показала среднюю эффективность 50,38%.
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