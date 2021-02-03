Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на 4 февраля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс евро на 4 февраля установлен на таком уровне: 33,6374 гривен за евро (-0,1539 грн). При этом курс евро на 3 февраля составляет 33,7913 гривен за евро.

Официальный курс гривны к доллару на 4 февраля установлен на таком уровне: 27,995 гривен за 1 доллар (-0,0639 грн). При этом курс доллара на 3 февраля составляет: 28,0589 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается четвертый день подряд и опустился ниже 28 гривен впервые с 14 января 2021 года.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 33,62 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,60 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что НБУ резко опустил официальный курс доллара.

Также мы писали о том, что курс биткоина резко обвалился после стремительного роста в последние дни. Резкий рост курса биткоина в начале 2020 года был вызван заявлениями со стороны нескольких крупных корпораций о намерении приобрести актив.

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