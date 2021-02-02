Во вторник, 2 февраля, представитель Госдепартамента заявил о том, что США будут отслеживать процесс завершения строительства и сертификации газопровода "Северный поток-2" и примут решение о санкциях в связи с этим. Об этом пишет ТАСС.

Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций.

Напомним, что в США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.

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