В США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Так, Берлин должен внести соответствующие предложения.

Немцы должны выложить пакетное решение. В противном случае мы не сможем решить проблему "Северного потока-2.

Так, издание сообщает о том, что Вашингтон заинтересован в предотвращении роста зависимости Европы от российского газа и пытается не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры.

Одним из таких вариантов может быть механизм отключения поставок по "Северному потока-2", если Москва попытается оказать давление на Украину, ограничив поставки газа. Кроме того, США призывают к пересмотру контракта на транзит российского природного газа через украинскую ГТС.

Второй вариант - Германия должна помочь Украине расширить газовую инфраструктуру для поставок водорода в страны Европейского союза. Но Handelsblatt отмечает, что пока федеральное правительство неохотно делает конкретные предложения.

Ранее сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.

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