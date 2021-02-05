Данія планує побудувати перший енергетичний острів у Північному морі. Це буде хаб площею 120 квадратних кілометрів - це як 18 футбольних полів.

Станція зможе забезпечити енергією кілька мільйонів домогосподарств не лише в самій Данії, а й у сусідніх країнах.

Вартість проекту близько тридцяти чотирьох мільярдів доларів. Запуск запланували на 2033 рік.