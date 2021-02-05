Данія побудує енергетичний острів [ Редактировать ]
Данія планує побудувати перший енергетичний острів у Північному морі. Це буде хаб площею 120 квадратних кілометрів - це як 18 футбольних полів.
Станція зможе забезпечити енергією кілька мільйонів домогосподарств не лише в самій Данії, а й у сусідніх країнах.
Вартість проекту близько тридцяти чотирьох мільярдів доларів. Запуск запланували на 2033 рік.
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