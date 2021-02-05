Донецкий "Олимпик" и луганская "Заря" достигли договоренности о трансфере 25-летнего иранского нападающего Шахаба Захеидтабара, который по итогам первой части сезона в украинской премьер-лиге делит первое место в рейтинге лучших бомбардиров с динамовцем Виктором Цыганковым (по 8 мячей).

Переход обладателя Кубка Исландии (в составе "Вестманнаэйяра" - ред.) подтвердил президент донецкого клуба Владислав Гельзин в интервью footboom.com.

"Олимпик" договорился с "Зарей" о переходе Шахаба. Скорее всего, этот трансфер случится сегодня. Мы решили все нюансы с президентом луганского клуба Геллером. Взяли дело под свой контроль и нашли точки соприкосновения. "Олимпик" получит за "Шахаба" 365 тысяч долларов.

Наставник "Олимпика" Игорь Климовский заявил, что переход Шахаба - большая потеря для клуба. И анонсировал усиление 22-летним бразильским атакующим фланговым полузащитником Таллесом Бренером Де Паула.

Нападающий должен быть забивным, и Шахаб был именно таким форвардом. Сейчас у нас есть Каргбо, мы подписали камерунца Нкенга. На этих ребят будем рассчитывать и ожидать результата от них... Кроме того, к нам приедет еще один футболист (Таллес Бренер - ред.). Хотим дать и ему время влиться в коллектив, понять нашу структуру. Нужно чтобы он познакомился с командой. Рассчитываем, что этот игрок будет основным исполнителем на своей позиции.

Напомним, что перед возобновлением чемпионата Украины 13 февраля "Заря" с 20 очками занимает в премьер-лиге 4-е место, а "Олимпик" с 17-ю идет 7-м.

Ранее сообщалось, что защитник "Шахтера" Богдан Бутко дебютировал за турецкий клуб "Эрузурумспор".