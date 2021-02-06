На Донбассе ранены два украинских военнослужащих [ Редактировать ]
На Донбассе 6 февраля, боевики обстреляли укаинские позиции в районе Торецка и Северодонецка. в результате обстрела ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
По данным службы боевики открыли огонь около 13:00 в районе Торецка и Северодонецка.
Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ", – рассказали в ТКГ.
Стоит отметитьт, что раненым украинским бойцам оказана медицинская помощь. Их состояние стабильное.
Как ранее сообщалось, 5 февраля на Донбассе зафиксировали шесть обстрелов. По данным штаба, недалеко от Новомихайловки боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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