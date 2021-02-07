В неділю ввечері, 7 лютого, в ефірі телепередачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" депутат "Слуги народу" Ірина Верещук, представниця "Батьківщини" Олена Шкрум та відомий політичний оглядач та експерт з конституційного права Богдан Бондаренко оцінили ситуацію в країні.

- Пані Ірино, наскільки серйозні наміри у слуг народу стосовно "Батьківщини"?

- Я завжди була за широку коаліцію. З перших днів я казала "давайте ділитися владою". Але мене не чули. Нам дійсно подекуди важко проголосувати та набрати 226 власними силами. Ми звертаємось до колег, подекуди переконуємо. Чи відбуваються перемовини між слугами народу та "Батьківщиною" - думаю, поки що ні.

- Пані Олено, у вас яка інформація? Чи ведуться перемовини між партією "Слуга народу" та "Батьківщиною"?

- Зазвичай, всі готові ділитися відповідальністю і помилками, але мало хто готов ділитись владою. Настав той час, коли треба ділитись і тим і іншим. Ви добре пам'ятаєте, що "Батьківщина" голосувала за всі ті речі, де треба допомогти медикам, допомогти проти коронавірусу, соціальні виплати, субсидії. Тобто, всі ті конструктивні штуки, де нас не треба просити, ми приходимо і самі голосуємо. Але в нас є "красні лінії", це 100%.

Ми проти, наприклад, щоб закачувати український газ дешевий в сховища, а людям продавати по високій ціні. Ми категорично проти людей, які призначаються за принципом непрофесійності, звідси мої правки про те, що має бути відкритий конкурс "професійні люди на посадах". Ми категорично проти приватизації стратегічних підприємств. Коли горить уже спільний корабель, треба не ділити владу, а все-таки рятувати його, ми допомагаємо всім, чим можемо.

- Пані Ірино, ви готові ділитись владою з "Батьківщиною" чи не запахло третім прем'єрством Тимошенко? Наскільки глибокі тріщини у монобільшості?

- Цього я точно не знаю, чи не запахло прем'єрством. Тріщини не критичні та неглибокі. Питання широкої коаліції не формальної, але дійсно яка направлені на голосування тих законопроєктів, на які так очікує народ, стоїть.

- Пане Богдане, чи є ризики, що монобільшість може трансформуватись в недобільшість/мономеншість?

- З формальної точки зору, це практично неможливо. Тому, що цього має захотіти президент. Вся система побудована так, що все залежить від бажання президента. Ми ставимо питання інакше, чи буде в цьому потреба? Вже не перше голосування недобирають мажоритарниками, або групами депутатськими. Можливо, буде допомога від ще однієї або другої фракції. Це можливо. Але питання ключове - голосування за бюджет або голосування кадрові в Кабінеті міністрів.

- 63% українців висловились про те, що Верховну Раду треба розпустити. Майже ж стільки опитуваних вважають, що і Кабмін треба відправити у відставку. Щодо президента, то однозначної позиції тут немає. За відставку гаранта та дострокові вибори готові проголосувати майже 50% , майже стільки ж проти цього. Це результати групи "Рейтинг". Пане Богдане, як ви можете прокоментувати прогнози політологів, які говорять про те що перевиборів в цьому році не уникнути?

- Має захотіти президент. Або він має захотіти перевиборів. Або ситуація мати стати такою, щоб інше він просто діяти не зможе.

- Давайте поговоримо про "ефірне обрізання". Ірина Верещук, чому саме зараз президент набрався мужності, і закрив діяльність телеканалів?

- Тому що СБУ надала неспростовні докази на засіданні РНБО, що і стало підставою для введення економічних санкцій. Не йдеться про інформаційну політику цих каналів. Не йдеться навіть про контент. А йдеться про економічні санкції. Йдеться мова про ймовірне фінансування тероризму. Це питання треба обговорювати.

- Пане Богдане, критики Зеленського говорять, що сумніваються у прозорості цього рішення. Наскільки відповідає закону рішення РНБО і указу Зеленського?

- З цим питанням треба звертатись до Конституційного суду. Він зараз наполовину в нокауті і напівзамороженому стані. Питання в тому, що КСУ питали декілька років тому і по іншим санкціям свою позицію, він відмовився її надавати, і навіть не відкрив провадження. Тому питання підвисає в повітрі, відповідні однозначної немає.