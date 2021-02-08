Замело і Західну Європу. В Німеччині подекуди випало близько 30 сантиметрів снігу. Швидкість вітру сягала вісімдесяти кілометрів за годину. Через негоду зупинили залізничне сполучення між Берліном та іншими містами.

Деякі автостради закрили через ожеледицю і численні аварії. У них постраждало дев'ятеро людей. Захурделило і в Британії та Бельгії. А в Нідерландах через снігопад зупинили потяги і скасували низку авіарейсів.

Майк Вінтер, житель Вупперталя: