Західну Європу вкрило снігом [ Редактировать ]
Замело і Західну Європу. В Німеччині подекуди випало близько 30 сантиметрів снігу. Швидкість вітру сягала вісімдесяти кілометрів за годину. Через негоду зупинили залізничне сполучення між Берліном та іншими містами.
Деякі автостради закрили через ожеледицю і численні аварії. У них постраждало дев'ятеро людей. Захурделило і в Британії та Бельгії. А в Нідерландах через снігопад зупинили потяги і скасували низку авіарейсів.
Майк Вінтер, житель Вупперталя:
Це природа, що тут скажеш? Звісно, зима у місті зазвичай не така сувора. У горах набагато гірше. Так, для нас це трохи незвично. Пальці геть оніміли, тож підемо додому. Коротка вийшла прогулянка.
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