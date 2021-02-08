Жителі М'янми протестують через військовий переворот. Тисячі людей вийшли на вулиці найбільших міст. Це наймасштабніший мітинг, відколи армійська верхівка захопила владу та ув'язнила керівництво країни тиждень тому.

На акції непокори зібралися медики, викладачі, держслужбовці. Вулицями їхали та гуділи колони людей на мотоциклах і скутерах. А пішоходи доповнювали загальний шум брязкотом каструль та металевих мисок.