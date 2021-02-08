В понедельник, 8 февраля, в Украине стартует трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". Президент Украины Владимир Зеленский открыл мероприятие, рассказав о ситуации с COVID, вакцинации и планах страны по преодолению пандемии.

О вакцинации

Зеленский заявил, что одной из проблем в Украине является недоверие к вакцинации и приоритетом власти будет проведение иммунизации населения.

Я готов личным примером показать людям, что вакцинация необходима и безопасна.

О карантине

По словам Зеленского, жесткий карантин в Украине оказался эффективным и показал свой результат.

В вопросах коронавируса было вмешательство политиков, большое количество манипуляций, саботаж. Тем не менее, результаты, которых удалось нам достичь, доказывают, что наши действия были эффективными.

Так, он считает, что Украине удалось достичь стабилизации ситуации с коронавирусом. Также Зеленский назвал три приоритета в борьбе с пандемией: вакцинация, недоверие к прививкам, медицинская инфраструктура.

Форумы еженедельно

Глава государства отметил, что в течение следующих месяцев форумы будут проводиться еженедельно. Запланировано всего 30 форумов о безопасности, тарифах, Крыме и Донбассе, образовании, культуре, спорте, медицине, промышленности, социальной сфере.

Ранее мы писали, какие темы и вопросы будут рассмотрены в ходе форума. А также, какие гости приглашены для участия.