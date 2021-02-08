У М'янмі протестують проти влади військових [ Редактировать ]
Жителі М'янми протестують через військовий переворот. Тисячі людей вийшли на вулиці найбільших міст. Це наймасштабніший мітинг, відколи армійська верхівка захопила владу та ув'язнила керівництво країни тиждень тому.
На акції непокори зібралися медики, викладачі, держслужбовці. Вулицями їхали та гуділи колони людей на мотоциклах і скутерах. А пішоходи доповнювали загальний шум брязкотом каструль та металевих мисок.
Під військовою диктатурою упродовж 30 років ми жили погано. За останні п'ять років - справи поліпшились. Але військові стверджують, що наші голоси були сфальсифіковані, хоча ми виграли з великою перевагою. Ми тут, бо обурені цією несправедливістю і виступаємо проти свавілля.
по теме
Жителі великих міст підтримують ці акції тарабанячи каструлями та металевими предметами. Натомість нова влада заблокувала соцмережі та на рік запровадила надзвичайний стан у країні
Жители использовали Facebook, чтобы выразить протест и организовать акции гражданского неповиновения
Натомість активісти з місцевого університету обурені захопленням влади та закликають боронити демократію
Вулицями їхали та гуділи колони людей на мотоциклах і скутерах. А пішоходи доповнювали загальний шум брязкотом каструль та металевих мисок.
Через карантин планова госпіталізація до їхньої лікарні заборонена, а тому медфахівці опинилися без роботи і без зарплати
Під Верховною Радою сьогодні протестували працівники одного з найбільших у Європі агрохолдингів. Що саме вимагали від влади тисячі мітингарів? І хто і навіщо на їхню думку тисне на підприємства?