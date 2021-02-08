Двое украинских теннисистов - Сергей Стаховский и Марта Костюк - проиграли стартовые матчи Australian Open-2021. На турнире осталась одна украинка - Элина Свитолина.

Об этом сообщается на сайте соревнований.

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Так, Стаховский в боевом пятисетовом противостоянии уступил Душану Лайовичу из Сербии. Матч продлился три с половиной часа и закончился со счетом 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6. Эта победа стала первой для серба в личных встречах с украинцем - 3:1.

Ранее завершила борьбу в одиночном разряде Australian Open и третья ракетка Украины Марта Костюк. Она уступила россиянке Веронике Кудерметовой (2:6, 6:7). В этом году соперницы уже встречались на турнире в Абу-Даби, где украинка также уступила в двух сетах.

Таким образом, среди представителей Украины на турнире осталась лишь Элина Свитолина, которая завтра стартует матчем против Мари Боузковой из Чехии.

Напомним, турнир в Мельбурне продлится до 21 февраля. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тысяч человек в день (около половины от обычной посещаемости).

Ранее мы писали о том, что Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Мельбурне. Украинка обыграла оппонентку в трех сетах 6:7, 6:3, 6:2.

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