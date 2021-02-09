У Києві обмежили рух вантажівок [ Редактировать ]
Київ замітає. Комунальники не встигають прибирати сніг, який сипле без упину. Щоб не ускладнювати дорожній рух, КМДА заборонила в'їзд вантажівок до столиці.
Напередодні у передмісті утворилася довжелезна черга з ваговозів. Київська влада заявила: на дорогах працює майже півтисячі одиниць спецтехніки та понад 60 бригад, однак проїхати вулицями усе одно важко.
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