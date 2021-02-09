Київ замітає. Комунальники не встигають прибирати сніг, який сипле без упину. Щоб не ускладнювати дорожній рух, КМДА заборонила в'їзд вантажівок до столиці.

Напередодні у передмісті утворилася довжелезна черга з ваговозів. Київська влада заявила: на дорогах працює майже півтисячі одиниць спецтехніки та понад 60 бригад, однак проїхати вулицями усе одно важко.