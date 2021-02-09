Последние годы исправления для Windows 10 приносят больше вреда, чем пользы. Последнее обновление от Microsoft не стало исключением и принесло ворох проблем владельцам компьютеров.

Как сообщает Windows Latest, накопительное февральское обновление KB4598291 было выпущено в качестве исправления некоторых функций, сломанных октябрьским обновлением 2020 года, включая переключатель приложений ALT-TAB и диспетчера задач Windows.

Несколько сообщений в Feedback Hub показывают, что даже установка патча KB4598291 – дело непростое.

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Пользователи жалуются, что как только обновление приближается к 100-процентному завершению, появляется сообщение "Не удалось установить" и файлы обновления удаляются. Один пользователь безуспешно пытался установить обновление более пяти раз.

Те, кто установил обновление, могут быстро его удалить. Некоторые пользователи сообщают, что патч вызывает сбои в играх, использующие DirectPlay. World of Warcraft - одна из тех игр, которую затронули проблемы.

Есть сообщения о других недавних обновлениях Windows, вызывающих проблемы.

KB4598299 и KB4598301 вызвали множество проблем для некоторых пользователей, в том числе зацикливание "синего экрана смерти" BSOD и сбои приложений.

Microsoft уже отреагировала на жалобы и готовит к выпуску очередной патч с исправлением.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как хакеры атаковали разработчиков Cyberpunk 2077. Также Microsoft принудительно обновит компьютеры на Windows 10.