Microsoft планирует "радикальное визуальное обновление Windows". Новое стратегическое направление Microsoft было обнаружено в списке вакансий компании, предлагающая роль разработчика программного обеспечения в команде Windows Core User Experiences.

"В этой команде вы будете работать с нашей ключевой платформой, Surface и OEM-партнерами, чтобы организовать и обеспечить радикальное визуальное обновление возможностей Windows, чтобы сообщить нашим клиентам, что "Windows вернулась", и гарантировать, что она является лучшей пользовательской операционной системой в мире", - гласит объявление.

Затем Microsoft незаметно удалила упоминания об этом "радикальном визуальном обновлении", когда заметила повышенный интерес к данной вакансии, особенно к упоминанию о графическом интерфейсе.

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Microsoft уже много лет обещает визуальные изменения Windows 10 благодаря графическому дизайну Fluent Design. Слухи предполагают, что компания планирует большие изменения пользовательского интерфейса для Windows, которые дебютируют в конце 2021 года.

Ранее стало известно даже кодовое название проекта – Sun Valley. В его рамках Microsoft планирует переделать меню "Пуск", "Проводник" и встроенные приложения в Windows 10, чтобы модернизировать их и сделать интерфейс более согласованным.

Новое меню "Пуск" в Windows 10 2020 года

Некоторые изменения пользовательского интерфейса также будут включать обновления ползунков, кнопок и элементов управления, которые можно найти в Windows и приложениях, запускаемых в операционной системе.

Microsoft также работает над улучшением планшетного режима, в частности, над тем, как устройства, такие как Surface Line, переключаются между использованием мыши и сенсорным взаимодействием.

Вся эта работа проводится в связи с тем, что Microsoft снова демонстрирует интерес к Windows, который ранее поубавился вплоть до того, что "Десятка" вовсе перестала быть приоритетным направлением компании и ей даже предрекали "смерть".

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Глава Surface Панос Панай взял на себя дополнительную роль по уходу за Windows еще в октябре 2020 года. Похоже, что резкий скачок в использовании Windows из-за пандемии побудил Microsoft дать своей операционной системе второй шанс путем "полировки" пользовательского интерфейса, которую она обещала годами.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Windows 10 получит фантастическую возможность для победы над Apple. Также недавно Windows исполнилось 35 лет – с чего начинала Microsoft.

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