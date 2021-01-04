Microsoft полностью переделает Windows 10 в 2021 году [ Редактировать ]
Источник: The Verge
Microsoft планирует "радикальное визуальное обновление Windows". Новое стратегическое направление Microsoft было обнаружено в списке вакансий компании, предлагающая роль разработчика программного обеспечения в команде Windows Core User Experiences.
"В этой команде вы будете работать с нашей ключевой платформой, Surface и OEM-партнерами, чтобы организовать и обеспечить радикальное визуальное обновление возможностей Windows, чтобы сообщить нашим клиентам, что "Windows вернулась", и гарантировать, что она является лучшей пользовательской операционной системой в мире", - гласит объявление.
Затем Microsoft незаметно удалила упоминания об этом "радикальном визуальном обновлении", когда заметила повышенный интерес к данной вакансии, особенно к упоминанию о графическом интерфейсе.
Microsoft уже много лет обещает визуальные изменения Windows 10 благодаря графическому дизайну Fluent Design. Слухи предполагают, что компания планирует большие изменения пользовательского интерфейса для Windows, которые дебютируют в конце 2021 года.
Ранее стало известно даже кодовое название проекта – Sun Valley. В его рамках Microsoft планирует переделать меню "Пуск", "Проводник" и встроенные приложения в Windows 10, чтобы модернизировать их и сделать интерфейс более согласованным.
Новое меню "Пуск" в Windows 10 2020 года
Некоторые изменения пользовательского интерфейса также будут включать обновления ползунков, кнопок и элементов управления, которые можно найти в Windows и приложениях, запускаемых в операционной системе.
Microsoft также работает над улучшением планшетного режима, в частности, над тем, как устройства, такие как Surface Line, переключаются между использованием мыши и сенсорным взаимодействием.
Вся эта работа проводится в связи с тем, что Microsoft снова демонстрирует интерес к Windows, который ранее поубавился вплоть до того, что "Десятка" вовсе перестала быть приоритетным направлением компании и ей даже предрекали "смерть".
Глава Surface Панос Панай взял на себя дополнительную роль по уходу за Windows еще в октябре 2020 года. Похоже, что резкий скачок в использовании Windows из-за пандемии побудил Microsoft дать своей операционной системе второй шанс путем "полировки" пользовательского интерфейса, которую она обещала годами.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Windows 10 получит фантастическую возможность для победы над Apple. Также недавно Windows исполнилось 35 лет – с чего начинала Microsoft.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Компания Билла Гейтса решила разработать свой процессор для обслуживания серверов облачных сервисов
В этом обзоре мы внимательно рассмотрим более быструю модель Kioxia Exceria Plus емкостью 1 ТБ, а также проверим, насколько хорошо этот NVMe подходит в качестве внешнего накопителя для расширения памяти игровой приставки PlayStation 5
На студию CD Projekt Red подали коллективный иск из-за провального и скандального запуска игры Cyberpunk 2077
Модули цвета Hollow White (чисто белый) оснащены такими же радиаторами, что и модули классического для IRDM PRO цвета Pitch Black
Производитель заявлял, что KFConsole может похвастаться возможностью выводить картинку в разрешении 4K при 240 FPS вместе со способностью разогревать цыплят