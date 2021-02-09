Катастрофа МН17: розгляд справи завершиться не раніше 2023 року [ Редактировать ]
Розгляд справи про катастрофу MH17 у Міжнародному суді завершиться не раніше ніж у 2023 році. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
За його словами, російська сторона штучно затягує процес. Втім, наразі вже є попередній календар усіх процедур - і за цим планом фінальна ухвала має бути за два роки.
Нагадаю, малайзійський Boeing збили в небі над Донеччиною у липні 2014. Усі, хто був на облавку, загинули. Спільна слідча група дійшла висновку, що в лайнер поцілили ракетою з комплексу "Бук", який належав російській 53-ій бригаді, дислокованій у Курську.
по теме
Суд заслухав свідків, позивача і відповідача. І вирішив розгляд справи відкласти - до 12 лютого. Раніше опозиціонера засудили до трьох років колонії нібито за фінансові махінації
Понад 200 затриманих біля Московського міського суду. Там триває суд над опозиціонером Олексієм Навальним. Прокурори вимагають для нього реальне ув'язнення строком до трьох років. Офіційно політику закидають шахрайство у великих розмірах, за що раніше дали умовний термін
Раніше судді відкинули запити щодо альтернативних сценаріїв катастрофи. Тоді ж Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування. В українському МЗС це назвали свідченням страху Москви перед правдою
Про це сьогодні говорив Володимир Зеленський - на зустрічі з очільницею ОБСЄ Анною Лінде. Президент наголосив на важливості співпраці із організацією, а також детально розповів про ситуації на Сході
Катерині Андреєвій і Дарині Чульцевій загрожує до трьох років позбавлення волі. Зал засідань - напівпорожній