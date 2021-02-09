Розгляд справи про катастрофу MH17 у Міжнародному суді завершиться не раніше ніж у 2023 році. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

За його словами, російська сторона штучно затягує процес. Втім, наразі вже є попередній календар усіх процедур - і за цим планом фінальна ухвала має бути за два роки.

Нагадаю, малайзійський Boeing збили в небі над Донеччиною у липні 2014. Усі, хто був на облавку, загинули. Спільна слідча група дійшла висновку, що в лайнер поцілили ракетою з комплексу "Бук", який належав російській 53-ій бригаді, дислокованій у Курську.