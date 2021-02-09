Делегация Кабинета министров Украины прибыла в Брюссель на седьмое заседание Совета ассоциации Украина - ЕС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В течение нескольких дней проведем ряд встреч с руководством Европейского Союза и НАТО, во время которых должны согласовать наши дальнейшие совместные шаги. Рассчитываем на согласование с ЕС конкретных временных рамок для запуска процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения об ассоциации. Ведь имплементация Соглашения - это основа для тесного "сшивания" экономик Украины и ЕС.

Премьер-министр отметил, что одним из первоочередных приоритетов Украины является начало диалога по обновлению параметров Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

У главы правительства запланирована встреча генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а 8 февраля состоялась встреча с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Политики обсуждали важные вопросы двухсторонних отношений и торговли, однако внимание широкой аудитории привлекла одна деталь: внешняя схожесть Дениса Шмыгаля и Шарля Мишеля.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз уже в феврале начнет подготовку новых санкций против России.