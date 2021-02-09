В деле о смертельном ДТП, виновником которого стал известный актер Михаил Ефремов, появились новые подробности.

Так, адвокат Пашаев взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля. Но на руки они получили только по 300 тысяч. Такие показания актер сейчас дал на допросе.

Он намекнул, что разница растворилась в бездонных карманах и глазах самого честного адвоката России. По сути, отхватить эти трое могли больше - и к Пашаеву у них теперь тоже большой знак вопроса.

"Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить - он же под домашним арестом сидел", - сказал Пашаев.

Лжесвидетелями по делу проходят три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Пашаев тогда говорил, что эти люди нашли его в соцсетях - после того, как он кинул клич о поиске свидетелей.

Ранее мы писали, что жена российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова намерена подать на развод после почти 20 лет брака. Женщина руководствуется не только эмоциями, но и расчетом.

Кроме того, Михаил Ефремов, который устроил пьяное смертельное ДТП, выплатил по одному миллиону рублей еще трем потерпевшим. На заседании адвокат Ефремова заявил, что администрация СИЗО, где содержится Михаил Ефремов, выдала актеру "исключительно положительную характеристику личности".

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