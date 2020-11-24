Жена российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова намерена подать на развод после почти 20 лет брака. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на близкого друга семьи.

"Принципиальное решение принято, теперь это вопрос времени. Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства", - рассказал собеседник издания, добавив, что Ефремов после известия "сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя".

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По словам друга семьи, Софья руководствуется не только эмоциями, но и расчетом. В частности, супруга артиста не простила ему измену с коллегой по театру "Современник" актрисой Дарьей Белоусовой и намерена воспользоваться заключением Ефремова, чтобы разделить имущество.

При этом сама Кругликова в беседе с "РИА Новости" отказалась комментировать информацию о возможном разводе с артистом.

Напомним, вечером 8 июня 2020 года в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам колонии общего режима. 2 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 7 лет и 6 месяцев.