Ефремов подал кассационную жалобу на приговор [ Редактировать ]
В понедельник, 8 февраля, стало известно, что российский актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор. Об этом сообщает телеканал "Дождь".
"Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор ...", - говорится в заявлении.
Ранее мы писали, что жена российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова намерена подать на развод после почти 20 лет брака. Женщина руководствуется не только эмоциями, но и расчетом.
Кроме того, Михаил Ефремов, который устроил пьяное смертельное ДТП, выплатил по одному миллиону рублей еще трем потерпевшим. На заседании адвокат Ефремова заявил, что администрация СИЗО, где содержится Михаил Ефремов, выдала актеру "исключительно положительную характеристику личности".
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