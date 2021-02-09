Ворожі укріплення тут досить близько

Надзвичайна ситуація на лінії фронту. Військовим довелося стріляти по автомобілю з цивільними. Двоє чоловіків на "Жигулях" намагалися прорватися на окуповані території через блокпост у селі Вікторівка на Донеччині. Після попередження - лише збільшили швидкість. Зупинити їх вдалося, тільки відкривши вогонь на ураження. Водій загинув, пасажир у лікарні.

Відстрілюватися довелося і від бойовиків на передовій. Ті сьогодні били по наших позиціях із гранатометів. Більше про ситуацію розкаже Руслан Смєщук.

Колись досить популярний азовський курорт, зараз виглядає так. Повністю знелюдніле Широкине - саме звідси починається фронт. Це, так би мовити, нульовий кілометр лінії зіткнення.

Знизу на пляжі замерзле море, тороси та протипіхотні укріплення. Зверху - розбиті хати, автівки, серед яких розгулюють фазани та інша дичина.

А ще бліндажі, окопи та вогневі точки. Ворожі укріплення тут досить близько. І щотижня - їх стає дедалі більше розповідають вояки. Бойовики часу не гають.

Позивний "Хабіб", військовослужбовець Збройних сил України:

З'явилася нещодавно нова позиція ворога, скоріш за все спостережний пункт. Вони постійно укріплюються. Час від часу бачимо як пересуваються, бачимо як копають - у тепловізори.

Зараз на нульовому кілометрі лінії фронту відносно тихо. Бійці, які тримали оборону тут раніше, кажуть: із минулими роками не зрівняти. Хоча тоді, коли гриміла зброя, було легше. Звичніше.

Позивний "Філін", військовослужбовець Збройних сил України:

Минула ротація була легше, було чутно вистріли, ми розуміли противника. А тут ми іноді лише чуємо провокативні постріли. Під час спостереження ти бачиш противника, який укріплюється - дуже це пагубно впливає на особовий склад.

Проте зовсім без обстрілів не буває. Так днями бойовики прицільно били по одній із позицій неподалік.

Позивний "Хабіб", військовослужбовець Збройних сил України:

Були обстріли з мінометів по сусідній позиції приблизно я чув десь 8-10 приходів. 8-10 приходів 82 і 120 калібром.

Водяне взагалі періодично з'являється у зведеннях штабу ООС як традиційна мішень бойовиків. Що ж до Широкиного, війна та час перетворюють колись багате селище на суцільні руїни.

Позивний "Філін", військовослужбовець Збройних сил України:

З минулої ротації змінилося те що більше будинків було зруйновано обстрілами противника.

Війна знищила тут цілі вулиці та квартали. За висновками експертів, більшість із цих будинків відновити вже неможливо.