В Киеве из-за сильного снегопада, который продолжается третий день подряд, ввели оперативное положение для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Отмечается, что транспорт в столице сейчас курсирует без соблюдения графика движения.

"Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Также приостановлено движение автобусов №64. На место направлена ответственная служба города.

По данным пресс-службы "Укравтодора", ухудшение погоды наблюдается и в других регионах. Значительный, местами сильный снег (прирост снега 5-10 см) идет в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях при температуре воздуха -5...-7 градусов.

В Винницкой и Киевской областях - снег с дождем, местами - ледяной дождь.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное.

На перевальных участках дорог Львовской и Ивано-Франковской областей - снег (за ночь от 10 до 25 см), в Закарпатской - дождь. Покрытие дорог местами заснеженное и мокрое соответственно. Температура воздуха составляет 0...-4 градуса.

Ранее сообщалось, что в Киеве на борьбу со снегом выехал БТР. На отдельных участках возникли снежные заносы и гололедица, это затруднило движение машин.

Также мы писали о том, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.

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