В Киеве транспортный коллапс: что происходит на дорогах из-за снегопада [ Редактировать ]
Во вторник, 9 февраля, в столице Украины, Киеве, более суток идет снег. Коммунальные предприятия не успевают расчищать дорожные магистрали, в результате этого в городе образовались многочисленные пробки. Так, коммунальное предприятие "Киевавтодор" сделали заявления на Facebook.
Снегопад продолжается более 31 часа. Работаем. Однако, расчищенное быстро засыпает снова.
Также отмечается, что в Киеве ночью расчищали снег 459 единиц спецтехники, 246 работников в составе 39 бригад по ручной уборке.
Отметим, что посмотреть онлайн, где в данный момент работает техника и снегоуборочные машины можно по ссылке.
Магистральные улицы чистили колонны спецтехники. Осадки не прекращаются, расчищенные дороги и тротуары быстро засыпает снова. Поэтому проводим уборку снега повторно.
Напомним, что киевлян попросили воздержаться от поездок на своих авто и не оставлять свои транспортные средства на обочинах, крайних полосах дорог и тротуарах.
Городской голова Виталий Кличко обратился к жителям города:
Обращаюсь к водителям: не выезжайте в город частным транспортом, а воспользуйтесь общественным. Также городские власти рекомендуют родителям по возможности оставить детей дома - на дистанционном обучении.
Однако далеко не все прислушались к просьбе властей и уже с самого утра в городе образовались многочисленные пробки. Практически полностью заблокировано движение на мостах в направлении правого берега.
Так, движение затруднено:
- на проспекте Победы,
- бульваре Дружбы народов,
- на Набережном шоссе,
- на проспектах Романа Шухевича и Соборности.
Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна.
Также сообщалось, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.
Также мы писали о том, что в США женщина по имени Джанет Вуд пять дней провела в автомобиле, засыпанном снегом. Так, машина 77-летней Джанет оказалась в "снежном плену".
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