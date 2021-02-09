ВОЗ назвала возможные источники коронавируса [ Редактировать ]
Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, кроме рынка в Ухане, существуют и другие возможные источники COVID-19. Это могут быть другие рынки. Об это заявил доктор Петер Бен Эмбарек.
По его словам, первые заражения коронавирусом могут быть связаны не только с рыбным рынком "Хуанань" в Ухане - но и с другими.
Также есть версия, что "нулевое заражение" могло не быть связано с рынками вообще.
По словам эксперта, необходимый анализ материалов, чтобы установить, были ли случаи коронавируса в Ухане до декабря 2019 года.
Ранее мы писали о том, что в ВОЗ проверят "лабораторную" версию происхождения коронавируса.
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