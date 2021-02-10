Скасовані авіарейси, два закритих аеропорти у Вінниці та Чернівцях, затори на трасах і безліч аварій. Це про північ і центр України. А на Півдні - підтоплення через відлигу.

Ельдар Сарахман, екстремал:

Хочете влаштувати лижні розваги - в Карпати їхати не потрібно.

Ось так на сноуборді з вітерцем цієї ночі спускалися з Андріївського узвозу у самому центрі Києва - місця, що стало символом погодних випробувань киян.

Кучугури на вулицях - величезні. Транспорт буксує, місто - в заторах. А в таксистів золота пора - тарифи вони підвищили мало не втричі.

Витягати машини з заметів на вулиці вивели навіть військову техніку! Ось так - БТР поліції визволяє вантажівку.

Аби не створювати заторів, в'їзд ваговозів у Київ - заборонили. Ось відео, яке зранку зняв водій на Житомирській трасі. На ньому - величезна черга габаритних машин на під'їздах до столиці.

Ми поїхали перевірити після обіду. Дорогу розчистили, і вантажівки потроху почали пропускати.

Степан Штогрин, інспектор патрульної поліції Києва:

Зранку дійсно обмежували, тому що було дуже багато заторів та ДТП.

А це вже дороги Рівненщини. По всій області на шляхах великі перемети. Понад 60 машин застрягли в кучугурах.

На маршрути не виїхали понад сто шкільних автобусів.

У самому Рівному дороги - суцільна ковзанка. Тролейбуси грузнуть у снігу. Місто зупинилося в заторах. На цілодобове патрулювання вийшли волонтери - на своїх позашляховиках визволяють автівки з заметів.

Роман Лабяк, волонтер:

Десь хтось провалився - там в асфальт залізли колеса, або акумулятор сів - треба було підзарядити.

А от у самій Одесі екстремальна відлига - там потеплішало майже до 10 градусів. Тож тонни снігу перетворилися на річки. Машини буквально пливли вулицями. Рівень води сягав пів метра.

І такі погодні вибрики чекатимуть на нас до кінця тижня. Найближчі два дні дещо потеплішає, а потім - знову мороз і хуртовини.