"Коррупция в Украине тормозит реформы" - Еврокомиссия [ Редактировать ]
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на обсуждении промежуточного отчета о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС заявил, что повсеместная коррупция продолжает тормозить реформы.
Также он отметил, что страна все-таки уже добилась определенных успехов.
Вице-президент Еврокомиссии напомнил, что ЕС выделяет Украине новую макрофинансовую помощь на 1,2 млрд евро для смягчения последствий пандемии, и половина этой суммы была выделена еще в начале декабря прошлого года.
Борьба с коррупцией - ключевое условие финансовой поддержки ЕС.
Он также отметил, что разделяет оценку в докладе, что, "несмотря на заметный прогресс, широко распространена коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине".
От этого выиграют только преступники и олигархи.
Домбровскис отметил, что для сильной Украины "жизненно важно", чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. Он добавил, что за годы работы НАБУ показало эффективность и принесло ощутимые результаты.
По словам Домбровскиса, в Украине также "давно назрела" всеобъемлющая реформа судебной системы.
То, что по ней нужно сделать, давно и четко известно: нужно просто пройти по дорожной карте Венецианской комиссии и Большой семерки, а также учесть советы делегации Евросоюза. ЕС готов поддержать Украину в этом.
Он также призвал все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины "сделать свой путь реформ необратимым".
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