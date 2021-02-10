Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на обсуждении промежуточного отчета о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС заявил, что повсеместная коррупция продолжает тормозить реформы.

Также он отметил, что страна все-таки уже добилась определенных успехов.

Вице-президент Еврокомиссии напомнил, что ЕС выделяет Украине новую макрофинансовую помощь на 1,2 млрд евро для смягчения последствий пандемии, и половина этой суммы была выделена еще в начале декабря прошлого года.

Борьба с коррупцией - ключевое условие финансовой поддержки ЕС.

Он также отметил, что разделяет оценку в докладе, что, "несмотря на заметный прогресс, широко распространена коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине".

От этого выиграют только преступники и олигархи.

Домбровскис отметил, что для сильной Украины "жизненно важно", чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. Он добавил, что за годы работы НАБУ показало эффективность и принесло ощутимые результаты.

По словам Домбровскиса, в Украине также "давно назрела" всеобъемлющая реформа судебной системы.

То, что по ней нужно сделать, давно и четко известно: нужно просто пройти по дорожной карте Венецианской комиссии и Большой семерки, а также учесть советы делегации Евросоюза. ЕС готов поддержать Украину в этом.

Он также призвал все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины "сделать свой путь реформ необратимым".

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