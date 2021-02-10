В Україні минулої доби від ураження COVID-19 померли 163 людини. Нових інфікувань майже три з половиною тисячі. Напередодні з підтвердженим діагнозом ушпиталили дві тисячі недужих. Найбільше випадків коронавірусної інфекції на Прикарпатті, Закарпатті, Запоріжжі та в Києві.

У МОЗ вкотре наголосили: у відомстві працює цілодобовий контакт-центр - туди можна звернутись не лише за консультацією, а й поскаржитись: приміром, якщо пацієнтам з ознаками COVID-19 відмовили у наданні медичної допомоги. Номер телефону: 0-800-60-20-19.

Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрової трансформації: