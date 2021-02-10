У МОЗ створили контакт-центр для пацієнтів з COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні минулої доби від ураження COVID-19 померли 163 людини. Нових інфікувань майже три з половиною тисячі. Напередодні з підтвердженим діагнозом ушпиталили дві тисячі недужих. Найбільше випадків коронавірусної інфекції на Прикарпатті, Закарпатті, Запоріжжі та в Києві.
У МОЗ вкотре наголосили: у відомстві працює цілодобовий контакт-центр - туди можна звернутись не лише за консультацією, а й поскаржитись: приміром, якщо пацієнтам з ознаками COVID-19 відмовили у наданні медичної допомоги. Номер телефону: 0-800-60-20-19.
Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрової трансформації:
У контактному центрі ми залучили 12 медичних працівників - це професійні лікарі: педіатр, сімейні лікарі, терапевти, які надали станом на зараз 4 тис. консультацій. Вони не ставлять діагноз телефоном, але вони готові надати вам окрему думку, з ними можна порадитись, вони працюють так само цілодобово. Тому якщо маєте питання з приводу COVID-19, або свого плану лікування, або ви щось забули, або хочете проконсультуватися, аби мати ще одну думку - будь ласка, телефонуйте. Ми для цього залучили лікарів саме на гарячу лінію.
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