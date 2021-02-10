У Києві закривають школи й дитсадки [ Редактировать ]
У Києві, щоб розвантажити засніжені дороги, закривають школи й дитсадки. На два дні - 11 і 12 лютого, тобто фактично до кінця тижня.
Мерія попросила вчителів організувати дистанційні уроки, а роботодавців із розумінням поставитися до відсутності батьків маленьких дітей на роботі.
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