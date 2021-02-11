COVID-19 в Україні: найбільше хворих виявили на Івано-Франківщині [ Редактировать ]
Майже 3,5 тисячі інфікованих коронавірусом додалося в Україні минулої доби. Понад дві тисячі ушпиталили. Померли - 163 людини.
Найбільше хворих виявили на Івано-Франківщині, Вінниччині, Закарпатті та в столиці. За час пандемії на COVID-19 перехворіло близько мільйона українців.
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