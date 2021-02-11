У світі від початку пандемії COVID-19 інфікувалися майже 108 мільйонів

У світі за добу - 417 тисяч заражень коронавірусом. Найбільше у США - 96 тисяч. Через це карантинні обмеження посилює Канада від наступного тижня у всіх, хто повертається з Америки, вимагатимуть ПЛР-тест