"Эта зараза опять ко мне пришла": Лукашенко повторно заболел коронавирусом (видео) [ Редактировать ]
Источник: БЕЛТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко повторно заразился коронавирусом. Неожиданное признание он сделал на Всебелорусском народном собрании в Минске.
Выступление Лукашенко перед делегатами прервал сильный приступ кашля. И он то ли в шутку, то ли всерьез сказал:
Эта зараза опять ко мне пришла.. Уже третий день.
Откашлявшись, Лукашенко продолжил выступление.
Напомним, 27 июля Александр Лукашенко признался, что переболел коронавирусом. По его словам, он переболел бессимптомно и перенес инфекцию на ногах. От COVID-19 тогда несколько пострадал только его голос.
Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус.
Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал условия своей отставки.
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