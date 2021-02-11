Президент Беларуси Александр Лукашенко повторно заразился коронавирусом. Неожиданное признание он сделал на Всебелорусском народном собрании в Минске.

Выступление Лукашенко перед делегатами прервал сильный приступ кашля. И он то ли в шутку, то ли всерьез сказал:

Эта зараза опять ко мне пришла.. Уже третий день.

Откашлявшись, Лукашенко продолжил выступление.

Напомним, 27 июля Александр Лукашенко признался, что переболел коронавирусом. По его словам, он переболел бессимптомно и перенес инфекцию на ногах. От COVID-19 тогда несколько пострадал только его голос.

Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал условия своей отставки.