Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия своей отставки. Он может уйти из власти, если не будет протестов в стране и будут гарантии безопасности для его сторонников, сообщает "БелТА".

По словам Лукашенко, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.

"В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", - сказал он.

Отметим, в Беларуси сейчас проходит Всебелорусское народное собрание. Оно представляет собой провластный форум, участники которого - депутаты и чиновники, сотрудники госпредприятий, деятели науки и культуры, учителя и врачи - обсуждают стратегию развития на предстоящие 5 лет.

Ранее сообщалось, что Тихановская объявила амнистию за захват Лукашенко. Тихановская назвала Лукашенко и его пособников "террористической организацией".

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