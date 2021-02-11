Лукашенко назвал условия своей отставки [ Редактировать ]
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия своей отставки. Он может уйти из власти, если не будет протестов в стране и будут гарантии безопасности для его сторонников, сообщает "БелТА".
По словам Лукашенко, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.
"В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", - сказал он.
Отметим, в Беларуси сейчас проходит Всебелорусское народное собрание. Оно представляет собой провластный форум, участники которого - депутаты и чиновники, сотрудники госпредприятий, деятели науки и культуры, учителя и врачи - обсуждают стратегию развития на предстоящие 5 лет.
Ранее сообщалось, что Тихановская объявила амнистию за захват Лукашенко. Тихановская назвала Лукашенко и его пособников "террористической организацией".
Также мы писали о том, что Евросоюз ударит новыми санкциями по Лукашенко.
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