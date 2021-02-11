Зеленский побывал на передовой и получил значок от морпехов (фото) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил на передовой украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Главнокомандующий ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими.
Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с главнокомандующим Вооруженных сил Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой.
Бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты подарили президенту памятный значок - койн, который означает, что "они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают своим другом".
Вернувшись, Владимир Зеленский вручил военным государственные награды и ценные подарки.
Напомним, что Президент Зеленский прилетел на Донбасс вместе с послами "Большой семерки" (G7).
Перед визитом высокой делегации в зоне ООС произошла очередная вражеская провокация - возле оккупированной Горловки снайпер боевиков убил украинского военнослужащего.
Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
Так 6 февраля в районе населенного пункта Марьинка трое наших бойцов подорвались на вражеской растяжке. Двое военнослужащих погибли, за жизнь третьего борются медики.
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