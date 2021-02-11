На Донбассе погиб воин ВСУ [ Редактировать ]
В четверг, 11 февраля, стало известно, что неподалеку от Горловки погиб украинский военный. Он получил пулю от снайпера и скончался во время эвакуации.
Об этом информирует пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
По ее данным, украинский боец был ранен противником около 09:30 утра в четверг, 11 февраля, неподалеку от Горловки.
"Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации. Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
Так 6 февраля в районе населенного пункта Марьинка трое наших бойцов подорвались на вражеской растяжке. Двое военнослужащих погибли, за жизнь третьего борются медики.
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