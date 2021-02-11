Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности сайта "Миротворец". Об этом сообщается на сайте Европарламента.

В документе говорится, что администрация ресурса незаконно использует "личные данные сотен людей".

Европарламент призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как "Миротворец", которые разжигают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов меньшинств.

Также в резолюции содержится призыв к украинским властям привлечь к ответственности виновных в нападениях на журналистов.

В ответ создатели "Миротворца" выпустили заявление, пообещав и дальше публиковать имена пророссийских боевиков, террористов, наемников, военных преступников, пропагандистов и других лиц, причастных к войне, убийствам и разжигающих межнациональную вражду.

Коллектив Центра "Миротворец" никогда не предаст интересов Украины и Европы, будет и в дальнейшем стоять на страже государственного суверенитета Украины, отстаивать территориальную целостность нашего государства, защищать граждан Украины на своем участке фронта борьбы с российской агрессией, а также останется надежным щитом для всех стран Европейского континента от российской орды. "Миротворец" - это Украина, а Украина - это Европа.

Напомним, что сайт "Миротворец" не является официальным ресурсом.

Ранее сообщалось, что Европарламент выпустил резолюцию, в которой потребовал остановить запуск Белорусской АЭС.