Европарламент принял резолюцию, которая требует остановить запуск Белорусской АЭС в Островце. Об этом сообщается на его сайте.

За документ выступили 642 депутата, 29 - против, еще 21 - воздержались. Такое решение евродепутаты приняли из-за опасений, связанных с безопасностью АЭС.

Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности

Авторы также обращают внимание на недостаточное информирование со стороны властей об аварийных отключениях реактора и оборудования в 2020 году.

Резолюция призывает Беларусь соблюдать все стандарты ядерной и природоохранной безопасности, сотрудничать с международными властями и прекратить избирательное применение стандартов МАГАТЭ. Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом).

3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. Спустя несколько дней после запуска первая атомная электростанция Беларуси перестала работать. В правительстве отказались называть официальную причину остановки, однако, по информации СМИ, это случилось из-за поломки трансформатора напряжения.

Ранее сообщалось, что на Хмельницкой АЭС достроят два энергоблока.