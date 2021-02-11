Европарламент потребовал остановить запуск Белорусской АЭС [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Европарламент принял резолюцию, которая требует остановить запуск Белорусской АЭС в Островце. Об этом сообщается на его сайте.
За документ выступили 642 депутата, 29 - против, еще 21 - воздержались. Такое решение евродепутаты приняли из-за опасений, связанных с безопасностью АЭС.
Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности
Авторы также обращают внимание на недостаточное информирование со стороны властей об аварийных отключениях реактора и оборудования в 2020 году.
Резолюция призывает Беларусь соблюдать все стандарты ядерной и природоохранной безопасности, сотрудничать с международными властями и прекратить избирательное применение стандартов МАГАТЭ. Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.
Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом).
3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. Спустя несколько дней после запуска первая атомная электростанция Беларуси перестала работать. В правительстве отказались называть официальную причину остановки, однако, по информации СМИ, это случилось из-за поломки трансформатора напряжения.
Ранее сообщалось, что на Хмельницкой АЭС достроят два энергоблока.
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