Компания Nord Stream 2 AG планирует возобновить строительство газопровода "Северный поток - 2" на следующей неделе. Работы по строительству были прерваны из-за непогоды. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

На прошлых выходных российское судно "Фортуна" начало укладку газопровода в водах Дании, однако работы приостановили из-за шторма и холодного фронта.

"Непогода остановила строительство "Северный поток - 2" лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться. Консорциум полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет", - говорится в сообщении.

Как отметило здание, компания намерена завершить строительство газопровода до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что Франция призвала Германию свернуть строительство "Северного потока-2".

Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.

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