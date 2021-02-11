Премьер Польши выразился о "Северном потоке-2" [ Редактировать ]
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал "Северный поток-2" антиевропейским проектом. Он считает, что его следует остановить, чтобы избежать агрессивной политики со стороны России.
Об этом Матеуш Моравецкий сообщил в своем Twitter.
"Хотя я согласен с немецким президентом, послевоенные долги не были оплачены, "Северный поток-2" не является компенсацией. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который вскоре может послужить агрессивной политике России... Пора остановить его" - написал Моравецкий.
Премьер-министр также добавил, что проект "Северный поток-2" увеличивает зависимость ЕС от России и подрывает экономику и безопасность блока.
Ранее сообщалось, что Франция призвала Германию свернуть строительство "Северного потока-2".
Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.
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