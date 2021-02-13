Шокуючі платіжки. Одесити отримали січневі комунальні рахунки за новими завищеними розцінками - суми у них часом перевищують середню пенсію. Як так сталося і що про це думають місцеві жителі?

Днями Україну облетіла новина: між урядом, "Нафтогазом" та мерами міст укладено Меморандум щодо тарифів на опалення та гарячу воду.

Сергій Гриневецький, голова Одеської облдержадміністрації:

Вартість послуги постачання теплової енергії та постачання гарячої води у багатоквартирні будинки протягом опалювального сезону 2020/2021 років не зміниться!

Втім, для жителів Одеси ця вартість вже змінилася: приблизно на чверть! Тож Меморандум не допоможе. Одесити отримали платіжки за січень і були шоковані. У деяких - рахунок за опалення в рази перевищує їхні доходи.

Микола Теличко, житель Одеси:

Я получил за отопление (я живу в трехкомнатной квартире) 3 680 гривен + плюс свет, плюс все остальное. Как выплачивать - я не знаю!

Тетяна Віноходова, жителька Одеси:

Понемножку, постепенно будем оплачивать, а что делать? А как: сразу же не получится, потому что мы тогда с голоду помрем!

Дії урядовців по стримуванню тарифів депутати Одеської міськради називають оманливими.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

С одной стороны подписали Меморандум с мэрами городов, с другой стороны - "Нафтогаз" повышает тарифы для теплокоммунэнерго: с НДС это стоимость - 8,79 грн. То есть, с одной стороны - мы должны обеспечивать в розницу газ по цене 6,99, с другой стороны - для теплокоммунэнерго - 8,79 грн. Откуда брать разницу? Разница ложится на местные бюджеты. Таким образом, государство решает свои предвыборные обещания - зе-команда за счет бюджета местных городов.

Депутати застерігають: люди перестануть платити - і тут виникає нова загроза. У Верховній Раді на розгляді знаходиться проєкт закону, що дозволить вилучати у громадян житло за комунальні борги. Це нібито одна з умов МВФ для отримання Україною чергового траншу.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Международные кредиторы выставляют такие условия, сделано это для того, чтобы Украина уже не 50 процентов, как сейчас, от своего государственного бюджета расходовала на обслуживание государственного долга, а уже 60-70 процентов. Чтобы у нас все, что в Украине зарабатывается в форме налогов - чтобы все это уходило международным кредиторам. Я хочу сказать, что этот законопроект действительно очень устрашающий - с учетом того, что у нас долги за коммунальные услуги уже сейчас перевалили за 70 миллиардов гривен! И эта сумма растет как снежный ком. То есть у нас уже тысячи людей, которые могут в случае принятия этого закона - в ближайшее несколько месяцев лишиться своей жилплощади и оказаться на улице: это тысячи украинских семей!

За офіційною статистикою, борги одеситів за комунальні послуги зростають. Так, у грудні вони збільшилися на 22 відсотки, порівняно з початком року, і складають уже майже 5 мільярдів гривень.