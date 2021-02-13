В Украине сильно подорожали сигареты: появились новые цены [ Редактировать ]
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В Украине с января 2020-го по январь 2021-го больше всего выросли цены на сигареты. Рост стоимости этой продукции составил более 20%, к примеру, пачка премиум-класса подорожала почти на 11 грн. Об этом говорится в опубликованной статистике Государственной службы статистики.
Так, пачка украинских сигарет с фильтром составляет 44,4 грн, а еще год назад – 36,38 грн.
Как изменились цены за год:
- сигареты с фильтром отечественных марок пачка (20 шт.) – с 36,38 до 44,40 грн;
- сигареты с фильтром медиум класса пачка (20 шт.) – с 41,41 до 51,55 грн;
- сигареты с фильтром премиум класса пачка (20 шт.) – с 48,41 до 59,19 грн;
- сигареты без фильтра пачка (20 шт.) – с 32,61 до 39,35 грн;
- водка (0,5 л) – с 92,06 до 92,96 грн;
- вина столовые отечественные (0,75 л) – с 66,75 до 66,68 грн;
- пиво отечественных марок (0,5 л) – с 17,24 до 17,93 грн.
Отметим, в Украине с января 2021-го на 20% повысили акцизы на сигареты. В результате уже через несколько месяцев пачка сигарет в среднем подорожает на 7-8 грн.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.
Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.
Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.
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